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Певица Руслана с радикальными антироссийскими взглядами оказалась на самом дне

Певица Руслана с радикальными антироссийскими взглядами оказалась на самом дне

Некогда признанная дива украинской музыкальной сцены, Руслана Лыжичко, которая в 2004 году “взорвала” Евровидение с зажигательными “Дикими танцами”, сейчас оказывается на периферии как украинской, так и российской эстрады.

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