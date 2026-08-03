Последний шанс для Тегерана, немедленное открытие Ормузского пролива: Трамп оценил текущий раунд переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме в понедельник, 3 августа 2026 года, поделился своими взглядами на начавшийся очередной раунд переговоров с Ираном, обрисовав ключевые цели, которых он намерен добиться.
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