Честный разговор Делягина и Гурулёва: "Какая задача у чиновника? Ничего не делать". Как заметил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, сегодня главу района найти практически невозможно.
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сильно хочется вымыть вот эту вот пресловутую "независимость" из моСХа общественности. ну какая-такая "независимость" в мiре, в котором все и всё зависит от правильного восприятия окружающей действительности и верных на этой основе выборов? - только и исключительно "осознанная необходимость"! разум нужен! срочно и профориентированный.