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Царьград

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"Русскому Старлинку" могут помешать: Украинский эксперт указал, куда следует бить ВСУ

"Русскому Старлинку" могут помешать: Украинский эксперт указал, куда следует бить ВСУ

Украинский эксперт Юрий Гончаренко нашёл способ помешать началу работы "русского Старлинка". Он указал, что сейчас ВСУ следует прекратить обстрел гражданской инфраструктуры и переключиться на другие цели.

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