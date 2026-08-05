"Русскому Старлинку" могут помешать: Украинский эксперт указал, куда следует бить ВСУ

Украинский эксперт Юрий Гончаренко нашёл способ помешать началу работы "русского Старлинка". Он указал, что сейчас ВСУ следует прекратить обстрел гражданской инфраструктуры и переключиться на другие цели.
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