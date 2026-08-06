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Газета.ру

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В Паттайе символически простились с убитыми братом и сестрой Назимовыми

В Паттайе символически простились с убитыми братом и сестрой Назимовыми

В Паттайе состоялась символическая церемония прощания с убитыми братом из сестрой из России: ее провели на месте, где нашли их закопанные тела — в лесу на расстоянии около 300 м от автомагистрали &numero; 331 в районе Хуай-Яй.

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