В Паттайе символически простились с убитыми братом и сестрой Назимовыми

В Паттайе состоялась символическая церемония прощания с убитыми братом из сестрой из России: ее провели на месте, где нашли их закопанные тела — в лесу на расстоянии около 300 м от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй.
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