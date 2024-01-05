Главное американское противоречие

В истории бывали случаи, когда стратегически проигранная война выигрывалась тактически. Так было в начале греко-персидских войн, когда прекрасно спланированные и проведённые операции персов под командованием Датиса и Артаферна (в 490 году до Р.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии