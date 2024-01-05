Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Главное американское противоречие

Главное американское противоречие

В истории бывали случаи, когда стратегически проигранная война выигрывалась тактически. Так было в начале греко-персидских войн, когда прекрасно спланированные и проведённые операции персов под командованием Датиса и Артаферна (в 490 году до Р.

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