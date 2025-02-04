Астраханцы продолжают активно доверять сбережениям в банках

Хотя этих вкладов не хватит и на полгода. Аналитики РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости» подготовили очередной, седьмой по счету, ежегодный рейтинг регионов России по размеру банковских вкладов населения.
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