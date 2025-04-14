В Москве пройдут переговоры глав МИД России и ЮАР

Ламола прибыл в российскую столицу на два дня В Москве запланированы переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и его коллегой из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Рональдом Ламолой, который прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, передает российское ведомство.
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