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Петербургский дневник

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Министр Джурджевич-Стаменковски: присоединение Сербии к Евросоюзу утрачивает смысл

Министр Джурджевич-Стаменковски: присоединение Сербии к Евросоюзу утрачивает смысл

Дальнейшее расширение ЕС становится крайне сомнительным Министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски сообщила в интервью информационному агентству ТАСС, что вступление государства в Европейский союз теряет смысл, поскольку объединение переживает глубокий кризис.

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