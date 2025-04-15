Министр Джурджевич-Стаменковски: присоединение Сербии к Евросоюзу утрачивает смысл

Дальнейшее расширение ЕС становится крайне сомнительным Министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски сообщила в интервью информационному агентству ТАСС, что вступление государства в Европейский союз теряет смысл, поскольку объединение переживает глубокий кризис.
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