Убийца бизнесмена на Ипподромской задержан в Новосибирске

Убийство бизнесмена произошло 15 августа 2023 года на улице Ипподромская. Неизвестный поджидал жертву на парковке возле дома №8, застал коммерсанта в первом часу ночи, произвел выстрелы, как только тот вышел из автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии