УЕФА частично профинансирует турнир развития в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о проведении турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт в 2024 году в Волгограде.
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