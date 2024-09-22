Песков: на Западе остаются трезвые головы, понимающие слова Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что на Западе все еще есть люди, которые способны понимать высказывания президента Путина о возможных последствиях в случае расширения конфликта в Украине на страны НАТО.