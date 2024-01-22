Прокудин: в подконтрольном Киеву Херсоне после взрывов поврежден завод

На территории завода в подконтрольном Киеву городе Херсон зафиксировали повреждения после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
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