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Прокудин: в подконтрольном Киеву Херсоне после взрывов поврежден завод

Прокудин: в подконтрольном Киеву Херсоне после взрывов поврежден завод

На территории завода в подконтрольном Киеву городе Херсон зафиксировали повреждения после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

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