"Штормы" уже в небе России. Киев бьёт западными ракетами и ждёт: "Ответ будет?"

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Комментарии
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Сергей
А как же наша новая доктрина? Или ждем пока что-то не удастся сбить? И почему до сих пор послы вражеских стран работают у нас в стране? Много вопросов.
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16 час.
Алекс Сэм
Дать трое суток на то чтобы покинуть Львов всем хохлам, а потом пиндануть туда ядеркой. Почему Львов? А потому что он всегда будет бандеровским, если его конечно совсем не стереть.
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14 час.
лл
лина любимцева
Замучается ждать....
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14 час.

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