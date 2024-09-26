"Штормы" уже в небе России. Киев бьёт западными ракетами и ждёт: "Ответ будет?"

А как же наша новая доктрина? Или ждем пока что-то не удастся сбить? И почему до сих пор послы вражеских стран работают у нас в стране? Много вопросов.

Алекс Сэм

Дать трое суток на то чтобы покинуть Львов всем хохлам, а потом пиндануть туда ядеркой. Почему Львов? А потому что он всегда будет бандеровским, если его конечно совсем не стереть.