Лесной зверь подобрался к жилым домам жителей Хасанского района Приморья

Жители Хасанского района стали очевидцами появления лесного зверя на одной из улиц. Олень выбежал на середину дороги между домами и начал убегать от свидетеля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Хасанские вести».
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