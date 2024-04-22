ЦБ изменил методику расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Стоимость запчастей для ремонта машин по ОСАГО будут рассчитывать по-новому. В указаниях Центробанка, которые вступают в силу уже завтра, говорится: для каждой детали нужно получить цены как минимум в пяти онлайн-магазинах.
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