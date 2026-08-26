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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адама Траоре перешел в «Депортиво» свободным агентом. Контракт с вингером – на 2 года

Адама Траоре стал игроком « Депортиво ». Испанский клуб объявил о подписании 30-летнего вингера на правах свободного агента.

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