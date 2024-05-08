Лукашенко: мы не будем рисовать красные линии как Россия

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Лукашенко - о начинающейся совместной с Россией проверке носителей тактического ядерного оружия: "Генеральными штабами вооруженных сил Белоруссии и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия.