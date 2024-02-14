Давно предсказывали такой итог: жена Александра Петрова уже не выглядит счастливой

На днях в московском кинотеатре прошла премьера третьей части кинофильма «Лед». В презентации новой картины приняли участие многие звезды нашей страны, включая Александра Петрова, который исполнил роль хоккеиста Горина.
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