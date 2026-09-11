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Рязанские новости

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ФК «Рязань» обыграл «Ротор-2» со счётом 2:0

ФК «Рязань» обыграл «Ротор-2» со счётом 2:0

Степан Обрывков, перешедший из тульского «Арсенала», забил второй мяч и установил окончательный счет в игре — 2:0.

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