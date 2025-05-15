🌡️🌥️Прогноз погоды 1️⃣5️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с.
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🌡️🌥️Прогноз погоды 1️⃣5️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 7-12 м/с.