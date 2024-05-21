Лион (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Мюллером, Бублик – с Вукичем

Александр Бублик встретится с Александром Вукичем. Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Второй круг Павел Котов (Россия) Александр Мюллер (Франция) Дата проведения 21 мая, 16.
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