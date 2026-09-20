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The Eurasia Daily news agency

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Macron was offended by Trump, who " squeezed" the islands from France: These are our territories

Macron was offended by Trump, who " squeezed" the islands from France: These are our territories

The archipelago of Saint Pierre and Miquelon in the Atlantic Ocean will remain French, despite the drawings of US President Donald Trump, where this territory is shown as American.

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