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Бразилец предупредил русских о ловушке США: Карлсон приехал не просто так

Бразилец предупредил русских о ловушке США: Карлсон приехал не просто так

Фото: Царьград   Вчера 41K прочитали Бразилец предупредил русских о ловушке США. Так, Пепе Эскобар призвал изменить подходы в медиасфере на фоне гибридной войны Запада.

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