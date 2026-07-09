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Мельниченко: Почему «сломленная» Россия опасна для мира

Мельниченко: Почему «сломленная» Россия опасна для мира

Миру выгоднее иметь сильную, самостоятельную и предсказуемую Россию, чем ослабленную или распавшуюся, и тут, по мнению автора, вопрос не в симпатии или антипатии к России, а в создании устойчивой системы международной безопасности.

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