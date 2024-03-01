Комментатор Журавель: "Спартак" - команда настроения, как и сам Абаскаль

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель перед матчем московского "Спартака" с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что его смущает в столичном клубе.
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