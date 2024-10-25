В Амстердаме разместят один из 9 квантовых компьютеров Евросоюза

Один из девяти европейских квантовых компьютеров разместят в Амстердамском научном парке в Нидерландах, интегрировав с голландским суперкомпьютером Snellius, который был объявлен Европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU), сообщила 24 октября издание NL Times.