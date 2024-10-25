В Амстердаме разместят один из 9 квантовых компьютеров Евросоюза

Один из девяти европейских квантовых компьютеров разместят в Амстердамском научном парке в Нидерландах, интегрировав с голландским суперкомпьютером Snellius, который был объявлен Европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU), сообщила 24 октября издание NL Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии