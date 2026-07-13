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Русская весна

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Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами (ВИДЕО)

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами (ВИДЕО)

Украинские атаки создают «определённые проблемы с нефтепродуктами» в России, но ситуация будет постепенно выправляться, заявил президент России Владимир Путин.

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