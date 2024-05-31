В ЕС придумали, как запретить ядерное топливо и другие товары из РФ, не вводя санкции

Брюссель готовится переступить свой собственный Рубикон и пересечь все экономические красные линии. При этом ожидается, что новые санкции чисто формально не коснутся важнейших товаров, которые, тем не менее, будут запрещены.
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