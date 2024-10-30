Представлено российское оборудование для производства чипов до 90 нм и тоньше!

Когда в моих статьях заходит речь о литографах, в комментариях появляются справедливые замечания о том, что литографическая линия состоит не только из, собственно, литографов (ещё называемых степперами), но и из большого числа другого оборудования (установки травления, осаждения и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии