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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Что такое «ахинея» на самом деле?

Что такое «ахинея» на самом деле?

«Нести ахинею» — это выражение мы слышим с детства. Но мало кто задумывался, откуда взялось это слово и почему оно означает именно бессмыслицу.

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Новый комментарий от пользователя
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Владимир Акулов

"Дай закурить , а то так есть хочется , что переночевать негде "...Как назвать эту нелогичную бессмыслицу? Конечно , ахинея !..В жизни много бессмылицы...И в языке обязательно должно быть слово для ее обозначения...Всё , что есть , обязательно имеет название.