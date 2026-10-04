Что такое «ахинея» на самом деле?

«Нести ахинею» — это выражение мы слышим с детства. Но мало кто задумывался, откуда взялось это слово и почему оно означает именно бессмыслицу.
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Свежие комментарии
- АС В Совфеде прошло ...
- Нет там уже нор...
- Нет там уже нор...
"Дай закурить , а то так есть хочется , что переночевать негде "...Как назвать эту нелогичную бессмыслицу? Конечно , ахинея !..В жизни много бессмылицы...И в языке обязательно должно быть слово для ее обозначения...Всё , что есть , обязательно имеет название.