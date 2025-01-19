Рогов сообщил о начале боёв за шахту в Котлино на западе ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале боёв за территорию шахты №2 в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
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