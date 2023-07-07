Сегодня уже совершенно очевидно, что цели, поставленные руководством нашей страны перед участниками Специальной военной операции, довольно масштабны и не ограничиваются лишь задачами по денацификации и демилитаризации Украины Источник: runews24.
Сегодня уже совершенно очевидно, что цели, поставленные руководством нашей страны перед участниками Специальной военной операции, довольно масштабны и не ограничиваются лишь задачами по денацификации и демилитаризации Украины Источник: runews24.
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