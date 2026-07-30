В России появился новый бесплатный анализ по ОМС. Что он показывает

В России расширили программу ОМС. Стал доступен новый анализ.В России по полису ОМС стало доступно новое обследование, которое позволяет выявить наследственную предрасположенность к ранним инфарктам и инсультам.
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