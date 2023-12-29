На ярмарке в Калуге проведут встречи с Дедом Морозом, игры, конкурсы, концерты и другие развлечения

На ярмарке по улицам Театральной и Кирова до Рождества будут проходить развлекательные мероприятия. На главной новогодней ярмарке можно будет купить сувениры ручной работы, новогодние украшения, разнообразные подарки, еду, а также перекусить.
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