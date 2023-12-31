Куда чаще всего летали новосибирские туристы в 2023 году

Сибиряки отправлялись на отдых в Москву и Петербург, а также в Сочи и Калининград.В 2023 году жители Новосибирска и Новосибирской области предпочитали летать на отдых внутри страны – на российские направления приходится 76% всех авиабилетов, купленных жителями региона, передаёт РБК-Новосибирск со ссылкой на исследование агрегатора предложений авиакомпаний Aviasales.