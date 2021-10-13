НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena Paukner
    Женщину вижу и слышу часто, а вот где вы крик и визг услышали, абсолютно непонятно. Тем более, я о своем патриотизме ...Латвия движется п...
  • Владимир Амосов
    Не кидаться, а заключить договор о взаимопомощи. Это уже остановит США развязать что-либо нехорошее. Япония и Австрал...Почему России и К...
  • Алла Дубинина
    Назло дедушке из Газпрома отморожу уши, а потом и все остальное.«В очередь, сукин...

Приз за лучшее оскорбление: сколько стоит пошлость на российском ТВ

Приз за лучшее оскорбление: сколько стоит пошлость на российском ТВ

И это не первая претензия к компании "Газпром-медиа", в состав которой входят немало медиа, позволяющих себе лишнее.

Вернуться к статье
2413
Обсудить
Татьяна Царева
канал тнт давно пора закрыть. сплошная пошлость . и глупость
mark nikitin
Vasily Golov
Не только ТНТ.Вот канал ТВ "Ю" показывает нам украинские передачи. "Я стестяюсь своего тела ",программа о похудении.о беременности в 16 лет. Показали фильм студии 95 квартира "Доярка из Хацапетовки".
реванш
А назовите хоть один проект нашего правительства, который бы пошел на пользу?
кормчий
А кто ваше правительство ?
mark nikitin
Правительство в лице Нуланд, Байдена и прочей американской элиты постоянно блюдят Россию. Не переживайте. Вас они за Троллинг поощрят - без денег не останетесь.
Ратник Ратник
О чём говорить, когда "Газпроммедиа" финансирует ЭХО МОСКВЫ на 50% (вмест6е с Правительством Москвы). Экзюпери писал: "Если звёзды зажигаются... " Кому выгодно, знают все. Но Луноликого это устраивает. А без его чиха, эта корова священна и неприкосновенна...
mark nikitin
Пока Вас финансируют штаты, голодать не будете.
Ино планетянка
ВЕРНО:*Надо создавать понятный контент, нормальные программы с государственным финансированием. Деньги надо вкладывать в проекты, которые помогут воспитанию молодёжи.*
Karmadon
Восхищение талантом и уважение, как к человеку.
Vladimir Kharchenko
ТНТ пора закрывать. Собрались гомики. Это противоречит Новой Конституции (с поправками). Сплошная тоска и девушки, любующиеся сексом в задницу двух мужиков. А вот "Эхо Москвы -Ухо г-жи Нуланд" надо оставить в покое, исходя из соображений: 1) Главарь г-н Венедиктов является отрицательным примером либерала-либераста-пидор-гнойный-педофила-педераста. Он, как огородное пугало, будет работать на то, чтобы ВВП оставался Правителем России как можно дольше, вплоть до 2042 г. согласно выборам. Все либерасты-педерасты должны сами зреть в корень. Они хотят в 2024 г. любыми путями сбросить ВВП. Однако, сначала им надо самим избавиться от нацизма нациста и этнического еврея Венедиктов-Патлатого. Нацизм, фашизм, бандеровщина обречены на историческую могилу.
mark nikitin
Iness Aartee
Уважение Людмиле Чурсиной- талантливая во всём, но Россия таких не ценит и власти не замечают, что творится на ТВ, народ возмущён на это никто не обращает внимание !
Владимир Лисуков
Срочное предложение. Для гомиков, педерастов и других извращенцев создать провинцию в удалённом Колымском районе. Отправить их туда на вечные поселения без права выезда и общения с коренными жителями. Кто внесёт ещё какие предложения?
Antonina Karamian (Alekseeva)
ТНТ -мерзопакостный канал !!!
Karmadon
Брежнев целовался взасос с кем ни поподя. Это была пропаганда гомосексуализма?
Evgenija Palette
О, это - вкусный разговор!!! И кажется, бесконечный... Пошляки, обремененные мыслями о бабле, во главе... И потому пошлость - на любой вкус... На все случаи жизни... Осталось только осуществлять дефекацию на экране Первого канала, а уж про остальные - молчу, и будет полный комплект... Они давно поняли, на что ведется ее величество Толпа...
Valdemaras Orlauskas
Для них плохой результат - всё равно результат. Благодарности или ругань одинаково показатели реакции.
Valdemaras Orlauskas
А чего вы хотите?
V K
Для прибалтов-"интеллектуалов" объясняю: смотреть надо не на совет директоров, а на состав и доли уставного капитала акционеров. Поэтому не хрен здесь людям головы ерундой забивать, т.к. директор - это нанятое для выполнения определенных задач лицо, работающее за зарплату. Весь мир нанимает директоров-иностранцев.
Людмила Свириденко
О чем Вы, какое народное достояние? Народное достояние, это ещё и не допускать похабщины по отношению к народу, а тут так, многоцветный флаг!
Сергей Федосеев
Жириновски со своим эпатажем, но, тем немение: - Миром правят коммунисты и пидарасы...
Vasily Golov
Установление и контроль за демократией во всем Мире- идеология США.Газпром финансирует оппозицию через Газпром Медиа.Оппозиция льет и поливает власть.Такое есть в США.такое есть в Европе? Не найдете.700 чел штурмовавших Капитолий под следствием.Желтые жилеты Франции выступили против полиции- получили.
Vasily Golov
В США выступили против бездействия полиции.Получили.

Картина дня

наверх