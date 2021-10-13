Приз за лучшее оскорбление: сколько стоит пошлость на российском ТВ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПриз за лучшее оскорбление: сколько стоит пошлость на российском ТВ И это не первая претензия к компании "Газпром-медиа", в состав которой входят немало медиа, позволяющих себе лишнее.Вернуться к статье2413НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Цареваканал тнт давно пора закрыть. сплошная пошлость . и глупостьmark nikitinVGVasily GolovНе только ТНТ.Вот канал ТВ "Ю" показывает нам украинские передачи. "Я стестяюсь своего тела ",программа о похудении.о беременности в 16 лет. Показали фильм студии 95 квартира "Доярка из Хацапетовки".реваншА назовите хоть один проект нашего правительства, который бы пошел на пользу?кормчийА кто ваше правительство ?mark nikitinПравительство в лице Нуланд, Байдена и прочей американской элиты постоянно блюдят Россию. Не переживайте. Вас они за Троллинг поощрят - без денег не останетесь.Ратник РатникО чём говорить, когда "Газпроммедиа" финансирует ЭХО МОСКВЫ на 50% (вмест6е с Правительством Москвы). Экзюпери писал: "Если звёзды зажигаются... " Кому выгодно, знают все. Но Луноликого это устраивает. А без его чиха, эта корова священна и неприкосновенна...mark nikitinПока Вас финансируют штаты, голодать не будете.Ино планетянкаВЕРНО:*Надо создавать понятный контент, нормальные программы с государственным финансированием. Деньги надо вкладывать в проекты, которые помогут воспитанию молодёжи.*KarmadonВосхищение талантом и уважение, как к человеку.Vladimir KharchenkoТНТ пора закрывать. Собрались гомики. Это противоречит Новой Конституции (с поправками). Сплошная тоска и девушки, любующиеся сексом в задницу двух мужиков. А вот "Эхо Москвы -Ухо г-жи Нуланд" надо оставить в покое, исходя из соображений: 1) Главарь г-н Венедиктов является отрицательным примером либерала-либераста-пидор-гнойный-педофила-педераста. Он, как огородное пугало, будет работать на то, чтобы ВВП оставался Правителем России как можно дольше, вплоть до 2042 г. согласно выборам. Все либерасты-педерасты должны сами зреть в корень. Они хотят в 2024 г. любыми путями сбросить ВВП. Однако, сначала им надо самим избавиться от нацизма нациста и этнического еврея Венедиктов-Патлатого. Нацизм, фашизм, бандеровщина обречены на историческую могилу.mark nikitinIAIness AarteeУважение Людмиле Чурсиной- талантливая во всём, но Россия таких не ценит и власти не замечают, что творится на ТВ, народ возмущён на это никто не обращает внимание !Владимир ЛисуковСрочное предложение. Для гомиков, педерастов и других извращенцев создать провинцию в удалённом Колымском районе. Отправить их туда на вечные поселения без права выезда и общения с коренными жителями. Кто внесёт ещё какие предложения?Antonina Karamian (Alekseeva)ТНТ -мерзопакостный канал !!!KarmadonБрежнев целовался взасос с кем ни поподя. Это была пропаганда гомосексуализма?Evgenija PaletteО, это - вкусный разговор!!! И кажется, бесконечный... Пошляки, обремененные мыслями о бабле, во главе... И потому пошлость - на любой вкус... На все случаи жизни... Осталось только осуществлять дефекацию на экране Первого канала, а уж про остальные - молчу, и будет полный комплект... Они давно поняли, на что ведется ее величество Толпа...Valdemaras OrlauskasДля них плохой результат - всё равно результат. Благодарности или ругань одинаково показатели реакции.Valdemaras OrlauskasА чего вы хотите?V KДля прибалтов-"интеллектуалов" объясняю: смотреть надо не на совет директоров, а на состав и доли уставного капитала акционеров. Поэтому не хрен здесь людям головы ерундой забивать, т.к. директор - это нанятое для выполнения определенных задач лицо, работающее за зарплату. Весь мир нанимает директоров-иностранцев.Людмила СвириденкоО чем Вы, какое народное достояние? Народное достояние, это ещё и не допускать похабщины по отношению к народу, а тут так, многоцветный флаг!Сергей ФедосеевЖириновски со своим эпатажем, но, тем немение: - Миром правят коммунисты и пидарасы...VGVasily GolovУстановление и контроль за демократией во всем Мире- идеология США.Газпром финансирует оппозицию через Газпром Медиа.Оппозиция льет и поливает власть.Такое есть в США.такое есть в Европе? Не найдете.700 чел штурмовавших Капитолий под следствием.Желтые жилеты Франции выступили против полиции- получили.VGVasily GolovВ США выступили против бездействия полиции.Получили.Комментировать
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