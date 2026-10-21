Международный аэропорт «Жешув», выполняющий роль ключевого логистического хаба НАТО для переброски грузов на Украину, приостановил прием и выпуск воздушных судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- J Расплата настигла...
- ГБ Зеленский боится ...
- ГБ Начался раздел Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым