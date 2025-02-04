Танк-красавец Т-90МС представят на выставке IDEX 2025

Экспортный Т-90МС будет продемонстрирован на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Это, по сути, брат-близнец Т-90М, как его называют в Ростехе, самого "умного" и эффективного танка специальной военной операции.
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