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Танк-красавец Т-90МС представят на выставке IDEX 2025

Танк-красавец Т-90МС представят на выставке IDEX 2025

Экспортный Т-90МС будет продемонстрирован на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Это, по сути, брат-близнец Т-90М, как его называют в Ростехе, самого "умного" и эффективного танка специальной военной операции.

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