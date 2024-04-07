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Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Автор  АМАРАНТ "Ловите Искандep!" Соседи в шоке. Наши ломают их учетные записи и шлют приказы о срочном сборе.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А ты вообще хоть что-то знаешь и можешь вспомнить, иван, родства не помнящий. А...ты, наверное из этих...тогда понятно.
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10 час.
Людмила Лиханова
Снова эта бл..дь ципсошнОе выползло. ПОЛНЫЙ ИГНОР. НЕ БУДЕМ КОРМИТЬ ЭТУ ТВА  РЬ.
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10 час.
Людмила Лиханова
И один в поле воин, если на стороне Правды. И это уже доказывается каждый день, только не обо всем рассказывается, а ведется работа по выявлению и внедрению. Так что успокойтесь. ВСЕХ найдем и ...ледорубов и прочего хватит.
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10 час.

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