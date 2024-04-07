Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Людмила Лиханова

И один в поле воин, если на стороне Правды. И это уже доказывается каждый день, только не обо всем рассказывается, а ведется работа по выявлению и внедрению. Так что успокойтесь. ВСЕХ найдем и ...ледорубов и прочего хватит.