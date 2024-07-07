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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. День семьи, любви и верности

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. День семьи, любви и верности

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели, честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу!Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския любве и верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем законное и благословенное супружество прославили есте.

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