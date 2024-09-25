Какой сегодня день: 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, отмечается Всемирный день моря. Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 26 сентября Цель праздника - привлечь внимание людей к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохране.