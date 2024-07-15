Орбан призвал ЕС к возобновлению дипотношений с Россией

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан направил главе Европейского Совета Шарлю Мишелю письмо, в котором призвал Евросоюз к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также к переговорам с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, – сообщает в понедельник, 15 июля, газета Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии