Страна и люди
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Страна и люди

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Вода в реке Тобол под Курганом снизилась на 14 см

Вода в реке Тобол под Курганом снизилась на 14 см

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области снизился на 14 сантиметров. Об этом сообщили в администрации города.

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