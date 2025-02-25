Россияне поддерживают необходимость отказа от зарубежного ПО в крупных компаниях

Большинство сотрудников крупных предприятий в России (60%), считают правильным в нынешних реалиях отказ от использования зарубежного софта в работе российских компаний, показал опрос ВТБ, проведенный к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах».
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