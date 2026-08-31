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У аппарата: можно ли решить делему пост-акне, пигментации, дряблости за один визит к косметологу — Лицо

Более часто среди предлагаемых протоколов звучит Ultra Skin Solution. Это композиция микроигольчатого RF-лифтинга и тулиевого лазера.

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