Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лидия кошель
    А как в Таджикистан относится к русским, такое отношение и к ним. Пусть ведут себя нормально, а не по хамски. А вообщ...МИД Таджикистана ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Границу с Таджикистаном - закрыть. Вьезд на территорию России - только ПО ВИЗЕ,  при уверенном знании Русского языка,...МИД Таджикистана ...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Пусть со своими правилами едут к себе в аулы и там свои права качают.МИД Таджикистана ...

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Американские власти думали, что они сам хитрые и никто не сможет их обойти. Но в России специалисты тоже не лыком шитые и нашли управу на зарвавшихся западных партнеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх