В Каменском полицейские переехали жителя, который попытался спасти мужчину от бусификации. Мужчина лег под автомобиль, пытаясь помешать его движению во время задержания мобилизованного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г После ударов по К...
- ЛЭП или мосты: ку...
- CNN: медь в мире ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым