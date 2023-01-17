Румыния сообщила, что к ее берегу прибило часть ракеты российского комплекса «Панцирь»

Обломок нашли несколько дней назад, недавно его удалось идентифицироватьОбнаруженный недавно на черноморском пляже в Румынии обломок является элементом ракеты самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» российского производства.
Обломок нашли несколько дней назад, недавно его удалось идентифицироватьОбнаруженный недавно на черноморском пляже в Румынии обломок является элементом ракеты самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» российского производства.
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