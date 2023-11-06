Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты в музее Великой Отечественной войны. Во время разговора с общественниками он говорил о глубинных причинах конфликта на Украине, беспорядках в Махачкале, состоянии российской экономики и многом другом.

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